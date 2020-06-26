У випуску новин за 26 червня станом на 12:00 – кількість нових хворих на коронавірус перетнула психологічну позначку. За минулу добу медики підтвердили 1 109 нових випадків інфікування. Апеляційний суд Києва розглядає оскарження запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку. Ще до початку засідання під будівлю суду зігнали десятки правоохоронців.

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