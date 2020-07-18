В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 13:00 – в Запорожье сотрудники кафе, ресторанов, развлекательных заведений и общественного питания вышли вечером под здание мэрии. Они требовали отменить запрет работы их заведений после 23 часов. 100-летний ветеран Второй мировой получил звание рыцаря. В Великобритании наградили Тома Мура, который собрал 33 миллиона фунтов стерлингов для врачей.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Украинский МИД выясняет, находились ли на захваченном пиратами у берегов Нигерии танкере "Кюрасао Трейдер" украинцы. Подозрение объявили пятерым злоумышленникам, которые похитили и две недели держали предпринимателя Сергея Ткаченко в наручниках в подвале. В Украине впервые выдали лицензию на легальную добычу янтаря.