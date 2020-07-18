У випуску новин за 18 липня станом на 13:00 – у Запоріжжі співробітникі кафе, ресторанів, розважальних закладів та громадського харчування вийшли ввечері під будівлю мерії. Вони вимагали скасувати заборону закриття закладу після 23 години. 100-річний ветеран Другої світової отримав звання лицаря. У Великій Британії відзначили Тома Мура, який зібрав 33 мільйони фунтів стерлінгів для лікарів.

Також у випуску новин на 24 каналі: Українське МЗС з'ясовує, чи перебували на захопленому піратами біля берегів Нігерії танкері "Кюрасао Трейдер" українці. Підозру оголосили п'ятьом зловмисникам, які викрали та два тижні тримали підприємця Сергія Ткаченка в кайданках у підвалі. В Україні вперше видали ліцензію на легальний видобуток бурштину.