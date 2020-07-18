Випуск новин за 13:00: Нічна акція протесту. Посвята у лицері Королевою Єлизаветою Другою
У випуску новин за 18 липня станом на 13:00 – у Запоріжжі співробітникі кафе, ресторанів, розважальних закладів та громадського харчування вийшли ввечері під будівлю мерії. Вони вимагали скасувати заборону закриття закладу після 23 години. 100-річний ветеран Другої світової отримав звання лицаря. У Великій Британії відзначили Тома Мура, який зібрав 33 мільйони фунтів стерлінгів для лікарів.
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