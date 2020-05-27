Выпуск новостей на 14:00: Иск против Зеленского. Мощный ураган в России

В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 14:00 – мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в суд против президента Владимира Зеленского. Все из-за того, что глава государства назвал его "бандитом". В Кемеровской области в России пронесся ураган. Сильный ветер срывал крыши с домов, валил деревья и повредил линии электропередач. Почти 5 тысяч человек остались без света.

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Американский посол в Германии Ричард Греннел заявил, что США готовят новые санкции против "Северного потока-2". По его словам, такое решение поддерживают и республиканцы, и демократы.

Правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных органа. Именно ведомство переименовали в Министерство энергетики, а также образуют новое – Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

На Днепропетровщине вместо обвалившегося над Алексеевским заливом Каховского водохранилища моста возвели временную переправу. Конструкцию проверила на прочность колонна военных машин и несколько грузовиков.

Стало известно имя военного, который накануне погиб на Донбассе. Это 24-летний сержант Виталий Лимборский. Вражеская пуля попала в голову военного, не оставив ему шанса выжить.