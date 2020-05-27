Випуск новин за 14:00: Позов проти Зеленського. Потужний ураган в Росії

У випуску новин за 27 травня станом на 14:00 – мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до суду проти президента Володимира Зеленського. Все через те, що глава держави назвав його "бандитом". Кемеровською областю Росії пронісся ураган. Сильний вітер зривав дахи з будинків, валив дерева та пошкодив лінії електропередач. Майже 5 тисяч людей залишилися без світла.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Американський посол в Німеччині Річард Греннел заявив, що США готують нові санкції проти "Північного потоку-2". За його словами, таке рішення підтримують і республіканці, і демократи.

Уряд розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля на два окремі органи. Саме відомство перейменовують на Міністерство енергетики, а також утворюють нове – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

На Дніпропетровщині замість моста, що обвалився над Олексіївською затокою Каховського водосховища, звели тимчасову переправу. Конструкцію перевірила на міцність колона військових машин та кілька вантажівок.

Стало відоме ім'я військового, який напередодні загинув на Донбасі. Це 24-річний сержант Віталій Лімборський. Ворожа куля влучила у голову військового, не залишивши йому шансу вижити.