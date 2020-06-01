В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 14:00 – в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре Московского патриархата обнаружили по меньшей мере 26 инфицированных коронавирусом. На фронте опять не спокойно – один украинский военный получил осколочное ранение, его уже доставили в госпиталь.

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В Миннеаполисе, где продолжаются протесты после убийства полицейским афроамериканца, автоцистерна въехала в толпу протестующих.

На Кировоградщине загорелась электричка. На момент пожара пасижиров там не было, ведь железнодорожники делали только обкатку електропоезда.

В Харькове утром с 19 этажа подъезда выпала мама с ребенком. Обстоятельства гибели устанавливают правоохранители.