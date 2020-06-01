У випуску новин за 1 червня станом на 14:00 – у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі Московського патріархату виявили щонайменше 26 інфікованих на коронавірус. На фронті знов не спокійно – один український військовий отримав осколкове поранення, його вже доставили до шпиталю.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Мінеаполісі, де тривають протести після вбивства поліцейським афроамериканця, автоцистерна в'їхала в натовп протестувальників. На Кіровоградщині спалахнула електричка. На момент пожежі пасижирів там не було, адже залізничники робили лише обкатку елекпропотяга. У Харкові зранку із 19 поверху під'їзду випала мама з дитиною. Обставини загибелі вставновлюють правохоронці.