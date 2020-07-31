В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 14:00 – Беларусь передала Украине список задержанных украинских граждан из группы наемников Вагнера. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ. Сейчас ведутся переговоры об объемах возмещений родственникам погибших украинских граждан.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Городской голова Киева Виталий Кличко объяснил, почему в столице высокий показатель заболеваемости коронавирусом. Говорит, что здесь делают больше тестов, а именно – 130 на 100 тысяч человек.

В Украине третий день подряд фиксируют свыше тысячи новых случаев коронавируса. При этом за сутки выявленных больных почти вдвое больше выздоровлений.

До этого Леонид Кравчук в интервью РБК-Украина заявил, что достичь мира на востоке Украины помогут компромиссы. Мол, его миссия состоит в том, чтобы закончить войну. Но, по его словам, он будет идти на все уступки

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