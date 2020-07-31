У випуску новин за 31 липня станом на 14:00 – Білорусь передала Україні список затриманих українських громадян з групи найманців Вагнера. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Іран погодився виплатити компенсацію за збитий літак МАУ. Наразі ведуться перемовини про обсяги відшкодувань родичам загиблих українських громадян.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, чому у столиці високий показник захворюваності на коронавірус. Каже, що тут роблять найбільше тестів, а саме – 130 на 100 тисяч людей.

В Україні третій день поспіль фіксують понад тисячу нових випадків коронавірусу. При цьому за добу виявлених хворих майже вдвічі більше за одужань.

До цього Леонід Кравчук в інтерв'ю РБК Україна заявив, що досягти миру на сході України допоможуть компроміси. Мовляв, його місія полягає в тому, щоб закінчити війну. Але, за його словами, він буде йти не на всі поступки.