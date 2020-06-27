В выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 15:00 – Египет попал в "красную зону" – из-за высокого показателя заболевания коронавирусом. Это означает, что после прилета с отдыха, украинцы должны проходить 14-дневную обсервацию. Слушания по делу о сбитии самолета рейса МН17 могут начаться в феврале 2021 года.

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Кремль платил талибам за убийство американских солдат в Афганистане. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на американскую разведку.

Суд избрал главе Кировоградской ОГА Андрей Балоню меру пресечения – бывшего чиновника будут держать под стражей 2 месяца. Залог составляет почти 10 миллионов гривен.

В Киевской области, на Виннитчине, Волыни и Закарпатье решили усилить карантин. Соответствующие решения приняли местные комиссии по чрезвычайным ситуациям.