У випуску новин за 27 червня станом на 15:00 – Єгипет потрапив до "червоної" зони через високий показник захворювання на коронавірус. Це означає, що після прильоту з відпочинку, українці мають проходити 14-денну обсервацію. Слухання у справі про збиття літака рейсу МН17 можуть початися у лютому 2021 року.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Кремль платив талібам за вбивство американських солдатів в Афганістані. Про це повідомило видання New York Times з посиланням на американську розвідку.

Суд обрав голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід – колишнього посадовця триматимуть під вартою 2 місяці. Застава складає майже 10 мільйонів гривень.

В Київській області, на Вінниччині, Волині та Закарпатті вирішили посилити карантин. Відповідні рішення ухвалили місцеві комісії з надзвичайних ситуацій.