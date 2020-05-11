Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей на 15:00: Обстрел корабля в Иране. Выборы в Польше

- Читати новину українською
Випуск новин з Катериною Соляр
Випуск новин з Катериною Соляр / 24 канал

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 15:00 – иранские военные обстреляли собственный корабль. По данным арабских СМИ, погибло около 40 человек. Президентские выборы в Польше, запланированные на вчера, признаны несостоявшимися.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

У берегов Мексики обнаружили тело украинского моряка, который работал на грузовом судне. Местные правоохранительные органы начали расследование причин трагедии.

За прошедшие сутки российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе 15 раз. Украинские военные отвечали на провокации огнем.

Сегодня в Украине официально ослабляют карантин. Свою работу возобновляют магазины непродовольственных товаров, стоматологии, салоны красоты и адвокаты.

Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Польши Авиакатастрофа МАУ в Иране Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
сегодня , 12:00 Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
Наталія Кадя
Поломавшийся локдаун: как Украина начинает выход из карантина
сегодня , 11:45 Поломавшийся локдаун: как Украина начинает выход из карантина
Михайло Дубинянський
Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни
сегодня , 08:40 Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни
Ілля Кенігштейн