Выпуск новостей на 15:00: Обстрел корабля в Иране. Выборы в Польше

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 15:00 – иранские военные обстреляли собственный корабль. По данным арабских СМИ, погибло около 40 человек. Президентские выборы в Польше, запланированные на вчера, признаны несостоявшимися.

Также в выпуске новостей на 24 канале: У берегов Мексики обнаружили тело украинского моряка, который работал на грузовом судне. Местные правоохранительные органы начали расследование причин трагедии. За прошедшие сутки российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе 15 раз. Украинские военные отвечали на провокации огнем. Сегодня в Украине официально ослабляют карантин. Свою работу возобновляют магазины непродовольственных товаров, стоматологии, салоны красоты и адвокаты.