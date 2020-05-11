Випуск новин за 15:00: Обстріл корабля в Ірані. Вибори у Польщі

У випуску новин за 11травня станом на 15:00 – іранські військовики обстріляли власний корабель. За даними арабських ЗМІ, загинуло приблизно 40 людей. Президентські вибори у Польщі, заплановані на учора, визнані такими, що не відбулися.

Також у випуску новин на 24 каналі: Біля берегів Мексики виявили тіло українського моряка, який працював на вантажному судні. Місцеві правоохоронні органи почали розслідування причин трагедії. Минулої доби російські найманці порушили режим припинення вогню на Донбасі 15 разів. Українські військові відповідали на провокації вогнем. Від сьогодні в Україні офіційно послаблюють карантин. Свою роботу відновлюють магазини непродовольчих товарів, стоматології, салони краси та адвокати.