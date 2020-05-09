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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей на 15:00: Смерть украинца в Антарктиде. День победы в России

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Випуск новин з Тетяною Шевченко
Випуск новин з Тетяною Шевченко / 24 канал

В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 15:00 – вчера не стало участника украинской антарктической экспедиции Василия Емельяновича. В России прошел парад ко Дню победы, впрочем, не с таким размахом, как планировалось.

Також у випуску на 24 каналі:

Вже другу добу поспіль на Донбасі суттєве загострення. Бойовики гатять з мінометів майже по всій лінії фронту. Поранено 4 українських військових. 

В Україні фіксують порушення під час відзначення 9 травня. Так, центром Києва прямували автівки з радянськими піснями та символікою.

На Кіровоградщині від коронавірусу померли брати-медики.

Вже другу добу поспіль фіксується рекордна кількість одужавших від коронавірусу. Лише за минулий день вилікувалось 310 пацієнтів.

Автор: Татьяна Шевченко
Теги: Новости России 9 мая Выпуск новостей
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