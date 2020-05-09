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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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Випуск новин за 15:00: Смерть українця в Антарктиді. День перемоги в Росії

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 9 травня станом на 15:00 – вчора не стало учасника української антарктичної експедиції Василя Омеляновича. У Росії пройшов парад до Дня перемоги, утім, не з таким розмахом, як планувалось.

Також у випуску на 24 каналі:

Вже другу добу поспіль на Донбасі суттєве загострення. Бойовики гатять з мінометів майже по всій лінії фронту. Поранено 4 українських військових. 

В Україні фіксують порушення під час відзначення 9 травня. Так, центром Києва прямували автівки з радянськими піснями та символікою.

На Кіровоградщині від коронавірусу померли брати-медики.

Вже другу добу поспіль фіксується рекордна кількість одужавших від коронавірусу. Лише за минулий день вилікувалось 310 пацієнтів.

Автор: Тетяна Шевченко
Теги: 9 травня Новини Росії Випуск новин
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