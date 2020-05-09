Випуск новин за 15:00: Смерть українця в Антарктиді. День перемоги в Росії

У випуску новин за 9 травня станом на 15:00 – вчора не стало учасника української антарктичної експедиції Василя Омеляновича. У Росії пройшов парад до Дня перемоги, утім, не з таким розмахом, як планувалось.

Також у випуску на 24 каналі:

Вже другу добу поспіль на Донбасі суттєве загострення. Бойовики гатять з мінометів майже по всій лінії фронту. Поранено 4 українських військових.

В Україні фіксують порушення під час відзначення 9 травня. Так, центром Києва прямували автівки з радянськими піснями та символікою.

На Кіровоградщині від коронавірусу померли брати-медики.

Вже другу добу поспіль фіксується рекордна кількість одужавших від коронавірусу. Лише за минулий день вилікувалось 310 пацієнтів.