Випуск новин за 15:00: Смерть українця в Антарктиді. День перемоги в Росії
У випуску новин за 9 травня станом на 15:00 – вчора не стало учасника української антарктичної експедиції Василя Омеляновича. У Росії пройшов парад до Дня перемоги, утім, не з таким розмахом, як планувалось.
Також у випуску на 24 каналі:
Вже другу добу поспіль на Донбасі суттєве загострення. Бойовики гатять з мінометів майже по всій лінії фронту. Поранено 4 українських військових.
В Україні фіксують порушення під час відзначення 9 травня. Так, центром Києва прямували автівки з радянськими піснями та символікою.
На Кіровоградщині від коронавірусу померли брати-медики.
Вже другу добу поспіль фіксується рекордна кількість одужавших від коронавірусу. Лише за минулий день вилікувалось 310 пацієнтів.
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