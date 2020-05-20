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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей на 16: 00: Продолжение карантина в Украине. Смертность медиков в России

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В выпуске за 20 мая по состоянию на 16:00 – карантин в Украине продлится минимум до 22 июня, такое решение приняло правительство. Мотивировали продление ограничений тем, что страна еще находится на пике заболеваемости COVID-19. Россия лидирует в мире по количеству погибших от коронавируса медработников, так – минимум 186 медиков. Наибольшее количество зафиксировано в Москве, Петербурге и Дагестане

Також у випуску новин на 24 каналі:

Раніше звільнений глава митниці Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в столичному окружному суді. Він просить відновити його на посаді та відшкодувати гроші за вимушені прогули. 

Потужний циклон уразив зливою та сильним вітром узбережжя Індії та Бангладешу. Понад 2,5 мільйона людей евакуювали до штормових сховищ. Їм надали маски та засоби захисту від COVID-19.

Президент Палестини Махмуд Аббас має намір розірвати всі домовленості з Ізраїлем та США. Таке рішення стало реакцією на запропоновану США, так звану "угоду століття". 

У Європі прихильники теорій змови продовжують знищувати вежі зв'язку 5G. Подібні акти вандалізму вже зареєстрували у Нідерландах, Великій Британії, Італії, Бельгії та на Кіпрі.

Теги: Новости Украины Новости России Выпуск новостей
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