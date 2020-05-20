Выпуск новостей на 16: 00: Продолжение карантина в Украине. Смертность медиков в России
В выпуске за 20 мая по состоянию на 16:00 – карантин в Украине продлится минимум до 22 июня, такое решение приняло правительство. Мотивировали продление ограничений тем, что страна еще находится на пике заболеваемости COVID-19. Россия лидирует в мире по количеству погибших от коронавируса медработников, так – минимум 186 медиков. Наибольшее количество зафиксировано в Москве, Петербурге и Дагестане
Також у випуску новин на 24 каналі:
Раніше звільнений глава митниці Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в столичному окружному суді. Він просить відновити його на посаді та відшкодувати гроші за вимушені прогули.
Потужний циклон уразив зливою та сильним вітром узбережжя Індії та Бангладешу. Понад 2,5 мільйона людей евакуювали до штормових сховищ. Їм надали маски та засоби захисту від COVID-19.
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У Європі прихильники теорій змови продовжують знищувати вежі зв'язку 5G. Подібні акти вандалізму вже зареєстрували у Нідерландах, Великій Британії, Італії, Бельгії та на Кіпрі.
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