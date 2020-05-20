Выпуск новостей на 16: 00: Продолжение карантина в Украине. Смертность медиков в России

В выпуске за 20 мая по состоянию на 16:00 – карантин в Украине продлится минимум до 22 июня, такое решение приняло правительство. Мотивировали продление ограничений тем, что страна еще находится на пике заболеваемости COVID-19. Россия лидирует в мире по количеству погибших от коронавируса медработников, так – минимум 186 медиков. Наибольшее количество зафиксировано в Москве, Петербурге и Дагестане

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Потужний циклон уразив зливою та сильним вітром узбережжя Індії та Бангладешу. Понад 2,5 мільйона людей евакуювали до штормових сховищ. Їм надали маски та засоби захисту від COVID-19.

Президент Палестини Махмуд Аббас має намір розірвати всі домовленості з Ізраїлем та США. Таке рішення стало реакцією на запропоновану США, так звану "угоду століття".

У Європі прихильники теорій змови продовжують знищувати вежі зв'язку 5G. Подібні акти вандалізму вже зареєстрували у Нідерландах, Великій Британії, Італії, Бельгії та на Кіпрі.