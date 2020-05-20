Випуск новин за 16:00: Продовження карантину в Україні. Смертність медиків у Росії

У випуску новин за 20 травня станом на 16:00 – карантин в Україні триватиме щонайменше до 22 червня, таке рішення ухвалив уряд. Мотивували продовження обмежень тим, що країна ще перебуває на піку захворюваності на COVID-19. Росія лідирує у світі за кількістю загиблих від коронавірусу медпрацівників, таких – щонайменше 186 медиків Найбільшу кількість зафіксовано у Москв, Петербурзі та Дагестані.

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