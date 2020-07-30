В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 16:00 – Леонид Кравчук возглавит делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Первый Президент Украины согласился заменить на этом посту Леонида Кучму. В Украине за прошедшие сутки обнаружили 1 197 новых больных COVID-19, 23 человека умерли от осложнений, 760 – выздоровели.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В общежитии Киевского политехнического института на COVID-19 заболел еще 81 курсант. Следовательно, смертоносный недуг подхватили уже 133 его жителя. Впервые за девять лет в берлинском зоопарке Тирпарк родилась редкая красная панда. Подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко прослушивали за 9 месяцев до задержания. В Одессе полицейское авто, спеша на вызов о самоубийстве, врезалось в микроавтобус. Трое патрульных получили черепно-мозговую травму, у девушки-патрульной и водителя водовозу – еще и переломы ребер.