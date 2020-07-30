У випуску новин за 30 липня станом на 16:00 – Леонід Кравчук очолить делегацію України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Перший Президент України погодився замінити на цій посаді Леоніда Кучму. В Україні минулої доби виявили 1 197 нових хворих на COVID-19, 23 людини померли від ускладнень, 760 – одужали.

Також у випуску новин на 24 каналі: В гуртожитку Київського політехнічного інституту на COVID-19 захворів ще 81 курсант. Відтак, смертоносну недугу підхопили вже 133 його мешканці. Вперше за дев'ять років у берлінському зоопарку Тірпарк народилася рідкісна червона панда. Підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко прослуховували за 9 місяців до затримання. В Одесі поліцейське авто, поспішаючи на виклик про самогубство, врізалось у мікроавтобус. Троє патрульних отримали черепно-мозкову травму, в дівчини-патрульної та водія водовозу – ще й переломи ребер.