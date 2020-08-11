В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 16:00 – врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест после 7 месяцев в СИЗО. Национальное антикоррупционное бюро уже в 7 раз вызвало одиозного главу Окружного админсуда Павла Вовка на допрос. Все предыдущие разы он и его подчиненные проигнорировали.

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Международные организации отреагировали на события в Беларуси. ОБСЕ в своем твиттере написала, что остается на стороне гражданского общества и всех, кто защищает права человека.

Над Киевом взвился национальный белорусский флаг. Бело-красно-белое знамя подняли в небо с помощью дрона.

Завхоз Нацполиции открыл клуб отдыха с бассейнами под Киевом. Сын начальника Департамента управления имуществом полиции Ивана Наумова, в прошлом месяце открыл элитный комплекс отдыха под названием.