У випуску новин за 11 серпня станом на 16:00 – лікарку Юлію Кузьменко, підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт після 7 місяців в СІЗО. Національне антикорупційне бюро вже в 7 раз викликало одіозного голову Окружного адмінсуду Павла Вовка на допит. Всі попередні рази він та його підлеглі проігнорували.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Міжнародні організації відреагували на події в Білорусі. ОБСЄ у своєму твіттері написала, що залишається на боці громадянського суспільства і всіх, хто захищає права людини.

Над Києвом замайорів національний білоруський прапор. Біло-червоно-білий стяг підняли в небо дроном.

Завгосп Нацполіції відкрив клуб відпочинку з басейнами під Києвом. Син начальника Департаменту управління майном поліції Івана Наумова, минулого місяця відкрив елітний комплекс відпочинку під назвою "Неві".