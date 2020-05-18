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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Выпуск новостей на 16:00: Убытки от COVID-19. Планы Верховной Рады на пленарную неделю

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В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 16:00 – в Украине после карантина начали открываться торгово-развлекательные центры. Но не все – до сих пор полноценно не работают крупные ТРЦ в Киеве, Львове и Черновицкой области. Сегодня Верховная Рада вышла из карантина и вернулась к привычному режиму работы.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Во Львове театр кукол путешествует по районам города. С постановкой "Наш веселый Колобок" актеры заехали в четыре двора с многоэтажками.

В Сиднее арестовали 25-летнего мужчину за селфи с музейным экспонатом.

В день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Владимир Зеленский заявил, что настанет час, когда аннексированный Крым вернется к Украине.

Теги: Верховная Рада Выпуск новостей
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