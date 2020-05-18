Випуск новин за 16:00: Збитки від COVID-19. Плани Верховної Ради на пленарний тиждень

У випуску новин за 13 травня станом на 16:00 – в Україні після карантину почали відкриватися торгово-розважальні центри. Але не всі - повноцінно досі не працюють великі ТРЦ у Києві, Львові та Чернівецькій області. Сьогодні Верховна Рада вийшла з карантину та повернулася до звичного режиму роботи.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Львові театр ляльок мандрує районами міста. З постановкою "Наш веселий Колобок" актори заїхали до чотирьох дворІв із багатоповерхівками. У Сіднеї заарештували 25-річного чоловіка за селфі з музейним експонатом. В день пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Володимир Зеленський заявив, що настане час, коли анексований Крим повернеться до України.