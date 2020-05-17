Выпуск новостей на 17:00: День противодействия гомофобии. Просьба Минздрава запустить транспорт

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 17:00 – ежегодно 17 мая Украина отмечает день противодействия бифобии, гомофобии и трансфобии. Минздрав просит правительство запустить общественный транспорт уже на следующей неделе. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Пророссийские наемники выпустили 30 мин калибра 120 миллиметров по позициям украинских армейцев в районе Новгородского. В Украине чтят память жертв политических репрессий. В Быковнянский лес, который стал могилой для ста тысяч репрессированных, несмотря на карантинные ограничения пришли потомки погибших. Из-за ограничений транспорта люди не чувствуют ослабления карантина.