Выпуск новостей на 17:00: День противодействия гомофобии. Просьба Минздрава запустить транспорт
В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 17:00 – ежегодно 17 мая Украина отмечает день противодействия бифобии, гомофобии и трансфобии. Минздрав просит правительство запустить общественный транспорт уже на следующей неделе. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Пророссийские наемники выпустили 30 мин калибра 120 миллиметров по позициям украинских армейцев в районе Новгородского.
В Украине чтят память жертв политических репрессий. В Быковнянский лес, который стал могилой для ста тысяч репрессированных, несмотря на карантинные ограничения пришли потомки погибших.
Из-за ограничений транспорта люди не чувствуют ослабления карантина.
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