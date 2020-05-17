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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 17:00: День протидії гомофобії. Прохання МОЗ запустити транспорт

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У випуску новин за 17 травня станом на 17:00 – щороку 17 травня Україна відзначає день протидії біфобії, гомофобії і трансфобії. МОЗ просить уряд запустити громадський транспорту вже на наступному тижні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Проросійські найманці випустили 30 мін калібру 120 міліметрів по позиціях українських армійців в районі Новгородського.

В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. У Биківнянський ліс, який став могилою для ста тисяч репресованих, попри карантинні обмеження прийшли нащадки загиблих.

Через обмеження транспорту люди не відчувають послаблення карантину.

Теги: ЛГБТ Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Міністерство інфраструктури Випуск новин
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