Випуск новин за 17:00: День протидії гомофобії. Прохання МОЗ запустити транспорт

У випуску новин за 17 травня станом на 17:00 – щороку 17 травня Україна відзначає день протидії біфобії, гомофобії і трансфобії. МОЗ просить уряд запустити громадський транспорту вже на наступному тижні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Проросійські найманці випустили 30 мін калібру 120 міліметрів по позиціях українських армійців в районі Новгородського.

В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. У Биківнянський ліс, який став могилою для ста тисяч репресованих, попри карантинні обмеження прийшли нащадки загиблих.

Через обмеження транспорту люди не відчувають послаблення карантину.