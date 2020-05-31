В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 17:00 – впервые в истории космонавтики частная компания вывела людей на орбиту. SpaceX со второй попытки запустила астронавтов в космос. С 1 июня детские сады столицы возобновят работу. Правда, отныне будут действовать жесткие правила: мягкие игрушки использовать запретили, никаких ковров, а родителям вход в группу запрещен.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Патофизиолог, генетик, заведующий профильного отдела Института физиологии Виктор Досенко рассказал о спасении больных COVID-19 плазмой крови тех, кто уже переболел. В Украину из Аргентины прибыли 11 семейных пар, которые должны забрать малышей, рожденных суррогатными матерями. Вблизи пункта пропуска Чонгар на админгранице с Крымом исчез украинский военный.