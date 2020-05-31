У випуску новин за 31 травня станом на 17:00 –вперше в історії космонавтики приватна компанія вивела людей на орбіту. SpaceX з другої спроби запустила астронавтів у космос. З 1 червня дитячі садки столиці відновлять роботу. Щоправда, відтепер діятимуть жорсткі правила: м'які іграшки використовувати заборонили, жодних килимів, а батькам вхід до груп заборонений.

Також у випуску новин на 24 каналі: Патофізіолог, генетик, завідувач профільного відділу Інституту фізіології Віктор Досенко розповів про порятунок хворих на COVID-19 плазмою крові тих, хто вже перехворів. До України з Аргентини прибули 11 сімейних пар, які мають забрати малюків, народжених сурогатними матерями. Поблизу пункту пропуску Чонгар на адмінкордоні з Кримом зник український військовий.