В выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 17:00 – Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине займа в 350 миллионов долларов США. Деньги пойдут на поддержку и развитие экономики нашей страны. Кремль платил талибам за убийство американских солдат в Афганистане. Об этом сообщило издание "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на американскую разведку.

Також у випуску новин на 24 каналі: Кілька сотень активістів провели акцію "Конопляний марш свободи" на підтримку легалізації медичного канабісу в Україні Суд обрав голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню міру запобіжного заходу. В Київській області, на Вінниччині, Волині та Закарпатті вирішили посилити карантин.