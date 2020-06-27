У випуску новин за 27 червня станом на 17:00 – Світовий банк ухвалив рішення про надання Україні позики в 350 мільйонів доларів США. Гроші підуть на підтримку й розвиток економіки нашої країни. Кремль платив талібам за вбивство американських солдатів в Афганістані. Про це повідомило видання "Нью-Йорк Таймс" з посиланням на американську розвідку.

Також у випуску новин на 24 каналі: Кілька сотень активістів провели акцію "Конопляний марш свободи" на підтримку легалізації медичного канабісу в Україні Суд обрав голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню міру запобіжного заходу. В Київській області, на Вінниччині, Волині та Закарпатті вирішили посилити карантин.