Випуск новин за 17:00: Рішення щодо України від МВФ. Росія платила талібам
У випуску новин за 27 червня станом на 17:00 – Світовий банк ухвалив рішення про надання Україні позики в 350 мільйонів доларів США. Гроші підуть на підтримку й розвиток економіки нашої країни. Кремль платив талібам за вбивство американських солдатів в Афганістані. Про це повідомило видання "Нью-Йорк Таймс" з посиланням на американську розвідку.
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