В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 17:00 – Австрия с сегодняшнего дня позволяет посадку самолетов из Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба. В Португалии поезд столкнулся с машиной. В результате погибли 2 человека и по меньшей мере 30 получили ранения.

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Белорусы продолжают выходить на улицы, чтобы поддержать своего кандидата и добиться проведения честных и прозрачных выборов. В знак солидарности на акцию собрались и активисты в Киеве.

После реинтеграции Донбасса регион не будет иметь права налагать вето на общенациональные решения. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

С сегодняшнего дня начинают работу детские лагеря.