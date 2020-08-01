У випуску новин за 1 серпня станом на 17:00 – Австрія від сьогодні дозволяє посадку літаків з України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба. У Португалії потяг зіткнувся з машиною. У результаті загинуло 2 людей та щонайменше 30 зазнали поранень.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Білоруси продовжують виходити на вулиці, щоб підтримати свого кандидата та домогтися проведення чесних та прозорих виборів. У знак солідарності на акцію зібрались і активісти у Києві.

Після реінтеграції Донбасу регіон не матиме права накладати вето на загальнонаціональні рішення. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Від сьогодні розпочинають роботу дитячі табори.