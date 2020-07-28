В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 18:00 – с началом этих суток российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции вблизи Шумов. Коронавирус снова обнаружили в Верховной Раде – COVID-19 диагностировали у нардепа от "Слуги народа" и в то же время председателя финансового комитета Даниила Гетманцева.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Украина, Польша и Литва создали Люблинский треугольник – платформу для политического, экономического и социального развития. Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский ввел безвизовый режим для китайцев, однако, временно. Народные депутаты от нескольких фракций зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении с должности министра здравоохранения Максима Степанова. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина.