У випуску новин за 28 липня станом на 18:00 – з початком цієї доби російські найманці один раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції поблизу Шумів. Коронавірус знову виявили у Верховні Раді – COVID-19 діагностували у нардепа від "Слуги народу" та водночас голови фінансового комітету Данила Гетманцева.

Також у випуску новин на 24 каналі: Україна, Польща і Литва створили Люблінський трикутник – платформу для політичного, економічного та соціального розвитку. Тим часом Президент України Володимир Зеленський запровадив безвізовий режим для китайців, однак, тимчасово. Народні депутати від кількох фракцій зареєстрували у парламенті постанову про звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна.