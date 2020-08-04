Выпуск новостей на 18:00: Фокин присоединился к ТКГ. Новая группа вагнеровцев в Беларуси
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 18:00 – первый премьер-министр Украины Витольд Фокин согласился присоединиться к Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. В Беларуси скрывается еще одна группа боевиков Вагнера. Об этом заявил президент страны Лукашенко.
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