В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 18:00 – первый премьер-министр Украины Витольд Фокин согласился присоединиться к Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. В Беларуси скрывается еще одна группа боевиков Вагнера. Об этом заявил президент страны Лукашенко.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Великая китайская стена постепенно разрушается. У побережья Австралии кит случайно ранил 2 человек. Состоялась первая встреча Леонида Кравчука с украинской делегацией ТКГ.