Випуск новин за 18:00: Фокін приєднався до ТКГ. Нова група вагнерівців у Білорусі
У випуску новин за 4 серпня станом на 18:00 – перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін погодився приєднатися до Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. У Білорусі ховається ще одна група бойовиків Вагнера. Про це заявив президент країни Лукашенко.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Велика китайська стіна поступово руйнується.
Біля узбережжя Австралії кит випадково поранив 2 людей.
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