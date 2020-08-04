У випуску новин за 4 серпня станом на 18:00 – перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін погодився приєднатися до Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. У Білорусі ховається ще одна група бойовиків Вагнера. Про це заявив президент країни Лукашенко.

Також у випуску новин на 24 каналі: Велика китайська стіна поступово руйнується. Біля узбережжя Австралії кит випадково поранив 2 людей. Відбулась перша зустріч Леоніда Кравчука з українською делегацією ТКГ.