В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 19:00 – четверо подростков избили 12-летнюю девочку и сняли все это на телефон. В поезде "Мариуполь-Киев" неизвестный в трусах напал на женщину. Об инциденте в сети сообщила сама пострадавшая Анастасия Луговая.

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В Киеве на Лесном массиве не разминулись маршрутка и Mercedes, который выскочил на встречную полосу и врезался в "Богдан".

В Португалии поезд столкнулся с машиной. В результате погибли 2 человека и по меньшей мере 30 получили ранения.

После реинтеграции Донбасса, регион не будет иметь права налагать вето на общенациональные решения. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.