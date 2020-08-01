У випуску новин за 1 серпня станом на 19:00 – четверо підлітків побили 12-річну дівчинку та зняли все це на телефон. У поїзді "Маріуполь-Київ" невідомий у спідньому напав на жінку. Про інцидент в мережі повідомила сама постраждала Анастасія Лугова.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Києві на Лісному масиві не розминулися маршрутка та Mercedes, який вискочив на зустрічну смугу і врізався у "Богдан".

У Португалії потяг зіткнувся з машиною. У результаті загинуло 2 людей та щонайменше 30 зазнали поранень.

Після реінтеграції Донбасу, регіон не матиме права накладати вето на загальнонаціональні рішення. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.