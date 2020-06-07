В итоговом выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 21:00 – Иран заявил, что почти завершил расследование дела о сбитии самолета МАУ. Заместитель министра иностранных дел страны подчеркнул: расследование знает, что произошло, и двусмысленностей быть не может. Греция открывает границы туристам со всех стран, но при условии прохождения тестирования и карантина по прибытии.

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Активіста Сергія Стерненка 9 червня викликають до СБУ для вручення підозри в умисному вбивстві. Про це він розповів на своїй фейсбук-сторінці: опублікував повістку.

Інклюзивна кондитерська запрацювала в Ужгороді. Заклад відкрили ще наприкінці 2019 року. Та через карантин він тимчасово не працював, лише напередодні відновив свою роботу.

Цьогоріч експерти прогнозують в Україні небувалий пік внутрішнього туризму. Адже заморський відпочинок все ще – табу. Європа поки відкриває кордони тільки для громадян Євросоюзу.

Андрій Шевченко продовжив контракт зі збірною України. Головним тренером "синьо-жовтих" він залишиться ще на 2,5 роки. Умови контракту не розголошуються.