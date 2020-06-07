У підсумковому випуску новин за 7 червня станом на 21:00 – Іран заявив, що майже завершив розслідування справи про збиття літака МАУ. Заступник міністра закордонних справ країни наголосив: розслідування знає, що сталося, і двозначностей бути не може. Греція відкриває кордони туристам зі всіх країн, але за умови проходження тестування та карантину при прибутті.

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