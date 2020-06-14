В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки враг 15 раз нарушил режим прекращения огня. В результате один наш военнослужащий погиб, еще 2 получили ранения. Сегодня 6-я годовщина гибели 49 военных, находившихся на борту Ил-76, сбитого над Луганским аэропортом.

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