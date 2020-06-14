У випуску новин за 14 червня станом на 9:00 – за минулу добу ворог 15 разів порушив режим припинення вогню. В результаті один наш військовослужбовець загинув, ще 2 отримали поранення. Сьогодні 6-і роковини загибелі 49 військових, які перебували на борту Іл-76, збитого над Луганським аеропортом.

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