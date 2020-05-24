Выпуск новостей на 9: 00: возобновление работы Укрзализныци. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 9:00 – с 1 июня Укрзализныця возобновит пассажирские перевозки, которые отменила с 18 марта. Речь идет о железнодорожных перевозках в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. На Востоке ранили украинского армейца. Неподалеку Верхнеторецкого зафиксировали вражеского снайпера. Всего оккупанты 11 раз атаковали позиции ВСУ.

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Испанское правительство разрешило возобновить матчи в премьер-лиге. Местная футбольная ассоциация уже заявила, что первый матч состоится 12 июня между "Бетсом" и "Севильей".

Количество больных COVID-19 в мире возросло до более 5,3 миллиона человек. Погибли почти 350 тысяч пациентов. Наибольшее количество инфицированных – в США.

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