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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей на 9: 00: возобновление работы Укрзализныци. Ситуация на фронте

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В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 9:00 – с 1 июня Укрзализныця возобновит пассажирские перевозки, которые отменила с 18 марта. Речь идет о железнодорожных перевозках в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. На Востоке ранили украинского армейца. Неподалеку Верхнеторецкого зафиксировали вражеского снайпера. Всего оккупанты 11 раз атаковали позиции ВСУ.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В помещении своего офиса обнаружили мертвым народного депутата от группы "Доверие" Валерия Давыденко. Возле тела был пистолет. Было это убийство или самоубийство – выяснят правоохранители.

Испанское правительство разрешило возобновить матчи в премьер-лиге. Местная футбольная ассоциация уже заявила, что первый матч состоится 12 июня между "Бетсом" и "Севильей".

Количество больных COVID-19 в мире возросло до более 5,3 миллиона человек. Погибли почти 350 тысяч пациентов. Наибольшее количество инфицированных – в США.

Жительница Херсона Анна Волик расписывает двери подъездов многоэтажек цветами. Изысканные картины прямо на входной двери поразили горожан, поэтому теперь у художницы – очередь из заказчиков.

Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця Война на Донбассе Выпуск новостей
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