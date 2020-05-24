Випуск новин за 9:00: Відновлення роботи Укрзалізниці. Ситуація на фронті

У випуску новин за 24 травня станом на 9:00 – з 1 червня Укрзалізниця відновить пасажирські перевезення, які скасувала з 18 березня. Йдеться про залізничні перевезення в міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні. На Сході поранено українського армійця. Неподалік Верхньоторецького зафіксували ворожого снайпера. Загалом окупанти 11 разів атакували позиції ЗСУ.

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