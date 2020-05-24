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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 9:00: Відновлення роботи Укрзалізниці. Ситуація на фронті

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У випуску новин за 24 травня станом на 9:00 – з 1 червня Укрзалізниця відновить пасажирські перевезення, які скасувала з 18 березня. Йдеться про залізничні перевезення в міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні. На Сході поранено українського армійця. Неподалік Верхньоторецького зафіксували ворожого снайпера. Загалом окупанти 11 разів атакували позиції ЗСУ.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У приміщенні свого офісу виявили мертвим народного депутата від групи "Довіра" Валерія Давиденка. Біля тіла був пістолет. Було це вбивство чи самогубство – з'ясують правоохоронці.

Іспанський уряд дозволив відновити матчі у прем'єр-лізі. Місцева футбольна асоціація вже заявила, що перший матч відбудеться 12 червня між "Бетсом" і "Севільєю".

Кількість хворих на COVID-19 у світі зросла до понад 5,3 мільйона людей. Загинули майже 350 тисяч пацієнтів. Найбільша кількість інфікованих – у США.

Жителька Херсону Анна Волик розписує двері під'їздів багатоповерхівок квітами. Вишукані картини просто на вхідних дверях вразили містян, тож тепер у художниці – черга із замовників. 

Теги: Залізниця Укрзалізниця Війна на Донбасі Новини України Випуск новин
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