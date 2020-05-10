Выпуск новостей 9:00: Испытание украинских лекарств против COVID-19 в Германии. Атаки на фронте

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 9:00 – украинские препараты против коронавируса тестируют в лабораториях Германии. Об этом рассказал в эфире "Радио Свобода" посол Украины Андрей Мельник. Боевики совершили 17 атак за сутки. Среди наших армейцев потерь нет. По данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще 4-х ранили.

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