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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 9:00: Тестування українських ліків проти COVID-19 у Німеччині. Атаки на фронті

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 10 травня станом на 9:00 – українські препарати проти коронавірусу тестують у лабораторіях Німеччини. Про це розповів в ефірі "Радіо Свобода" посол України Андрій Мельник. Бойовики здійснили 17 атак за добу. Серед наших армійців втрат немає. За даними розвідки, українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще 4-х поранили.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Мінську заарештували активістів, які намагалися привернути увагу громадськості до небезпеки проведення параду на тлі пандемії COVID-19 та прийшли з труною до центру білоруської столиці.

Відсьогодні у Києві відкриють ще 19 продовольчих ринків. У КМДА озвучили, де саме запрацюють базари і які будуть вимоги до них.

Епіцентром поширення коонавірусу в Україні залишається Буковина. Там за добу майже сотня нових випадків, повідомляють в облдержадміністрації.

Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Війна на Донбасі Випуск новин
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