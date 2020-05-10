Випуск новин за 9:00: Тестування українських ліків проти COVID-19 у Німеччині. Атаки на фронті

У випуску новин за 10 травня станом на 9:00 – українські препарати проти коронавірусу тестують у лабораторіях Німеччини. Про це розповів в ефірі "Радіо Свобода" посол України Андрій Мельник. Бойовики здійснили 17 атак за добу. Серед наших армійців втрат немає. За даними розвідки, українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще 4-х поранили.

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