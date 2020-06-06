В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 9:00 – Греция объявила о готовности начать войну с Турцией. Все из-за нефти и мигрантов. Об этом заявил министр обороны Греции. Украина не будет вести прямых переговоры с ЛДНР – эту красную линию во власти пересекать не собираются. В этом заверил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Двое украинских военных получили ранения за минувшие сутки на Востоке Украины, количество обстрелов возросло.

От сегодня в Украине новые ослабление карантина в разрешенных областях: полноценно могут работать кафе и рестораны, люди старше 60 могут выйти из самоизоляции.

Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19.

В Украину идет тепло, однако дождливо. Синоптики прогнозируют, уже сегодня температура воздуха в стране будет колебаться от +21 до +29 градусов тепла.

Украина не будет вести прямых переговоры с ЛДНР – эту красную линию во власти пересекать не собираются. В этом заверил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.