У випуску новин за 6 червня станом на 9:00 – Греція оголосила про готовність розпочати війну з Туреччиною. Усе через нафту та мігрантів. Про це заявив мінстр оборони Греції. Україна не буде вести прямих переговори з ЛДНР – цю червону лінію у владі перетинати не збираються. У цьому запевнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Від сьогодні в Україні нові послаблення карантину в дозволених областях: повноцінно можуть працювати кафе та ресторани, люди старше 60 можуть вийти із самоізляції.

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Україна не буде вести прямих переговори з ЛДНР – цю червону лінію у владі перетинати не збираються. У цьому запевнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.