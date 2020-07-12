В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 9:00 – на Буковину пришли первые деньги для борьбы с последствиями июньского наводнения. Убытки составляют более миллиарда гривен, правительство выделило пока 30 миллионов. Вернувшись домой с пляжей Албании, Черногории и Египта, туристам следует отбыть две недели на карантине. Сократить этот срок можно, сдав тест на COVID-19.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Накануне Украина потеряла еще одного защитника. Жизнь Тараса Матвеева оборвала вражеская мина, когда он спасал побратимов. В Ивано-Франковске закрыли сервисный центр Пенсионного фонда. Коронавирус обнаружили у одного из работников учреждения. Правоохранители будут проверять работают ли детские лагеря во время карантина, несмотря на запрет. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.