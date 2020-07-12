У випуску новин за 12 липня станом на 9:00 – на Буковину прийшли перші гроші для боротьби з наслідками червневої повені. Збитки становлять понад мільярд гривень, уряд виділив поки 30 мільйонів. Повернувшись додому з пляжів Албанії, Чорногорії та Єгипту, туристам слід відбути два тижні на карантині. Скоротити цей термін можна, здавши тест на COVID-19.

Також у випуску новин на 24 каналі: Напередодні Україна втратила ще одного захисника. Життя Тараса Матвіїва обірвала ворожа міна, коли він рятував побратимів. В Івано-Франківську закрили сервісний центр Пенсійного фонду. Коронавірус виявили в одного з працівників установи. Правоохоронці перевірятимуть чи працюють дитячі табори під час карантину, попри заборону. Про це заявив голова національної поліції Ігор Клименко.