В выпуске новостей от 26 июля по состоянию на 13:00 – с начала этих суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Украинские военные открывали ответный огонь, не нарушая Минских соглашений. Строительство "Северного потока – 2" остановил нерест трески. Правительство Дании запретило любые работы в своей части Балтийского моря. Восстановить их можно будет ориентировочно в конце сентября.

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В Сіетлі мітинг проти поліцейського свавілля переріс у масові заворушення: 45 протестувальників затримали. Понад 20 людей дістали поранення, більшість з них – правоохоронці.

У Єрусалимі сталися сутички між мітингувальниками та поліцейськими під резиденцією прем'єра. Про потерпілих не повідомляють. Кілька десятків мітингувальників затримали.

За добу в Україні виявили 920 нових інфікованих на COVID-19. Одужало 595 пацієнтів, 15 людей померли від ускладнень. Епіцентром розповсюдження залишається Львівщина.

Гучні події у Луцьку та Полтаві, коли випадкові люди стали жертвами терористів, нагадали про те, що кожен має знати правила виживання в подібних ситуаціях.